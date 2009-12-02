الفيفا يحيل تييري هنري إلى التحقيق

كيب تاون/ أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر اليوم الأربعاء، أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي ستفتح تحقيقاً حول مهاجم المنتخب الفرنسي تييري هنري بخصوص لمسه الكرة بيده قبل الهدف الذي سجله زميله وليام غالاس في مرمى منتخب جمهورية ايرلندا في إياب الملحق الأوروبي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم في جنوب أفريقيا 2010.

وأوضح بلاتر أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي درست اليوم الأربعاء في اجتماعها الاستثنائي هدف التعادل الذي سجله المنتخب الفرنسي في مرمى جمهورية أيرلندا والذي منحه بطاقة التأهل إلى المونديال.

وواجه هنري انتقادات شديدة بسبب لمسه الكرة قبل تسجيل هدف التعادل وتحديدا من وسائل الإعلام الإنكليزية التي سخرت من حركته ووصفتها ب"يد الضفدع". كما انتقدت الحكام الذين لم ينتبهوا إلى لمس هنري للكرة بيده.

ورفض الاتحاد الدولي طلب المسؤولين الأيرلنديين بان تكون جمهورية ايرلندا المنتخب الـ33 في مونديال جنوب أفريقيا.

وتطرقت اللجنة التنفيذية للفيفا إلى مسألة مساعدة الحكام خلال المباريات، وفي معرض رده عن سؤال حول ما إذا كانت المساعدة بشرية (إضافة حكام مساعدين) أو تكنولوجية (فيديو)، أوضح بلاتر أن جميع اللجان التابعة للفيفا تفكر جدياً في الموضوع.

وفي انتظار قرار بهذا الشأن، أعلن بلاتر بان تجربة التحكيم بخمسة حكام (حكم للساحة و4 حكام مساعدين) التي يتبعها الاتحاد الأوروبي في مسابقة كأس الاتحاد (يوروبا ليغ) ستستمر العام المقبل حتى في مباريات الإقصاء المباشر وحتى المباراة النهائية.

وأعلن بلاتر أن التحكيم سيبقى على ما هو عليه بثلاثة حكام (حكم للساحة وحكمان مساعدان) في مونديال جنوب أفريقيا 2010.