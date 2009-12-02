الطقس: استقرار درجات الحرارة اليوم غدا وسقوط الأمطار الجمعة

فلسطين اليوم-غزة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الأربعاء، أن يكون الجو صافيا بوجه عام مع ظهور بعض السحب العالية في ساعات النهار وباردا نسبيا في ساعات الليل وفي ساعات الصباح الباكر، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبينت الدائرة أن يوم الخميس يكون الجو صاف إلى غائم جزئي ومعتدلا في ساعات النهار وباردا نسبيا في ساعات الليل وفي ساعات الصباح الباكر، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط زخات متفرقة من المطر خاصة فوق المناطق الشمالية وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم

القدس 17-10 /17-10 /16-9

بيت لحم 16-9 /16-9 /15-8

رام الله 16-9 /16-9 /15-8

طولكرم 24-13 /24-13 /23-12

نابلس 19-10 /19-10 /18-10

قلقيلية 24-13 /24-13 /23-12

جنين 22-10 /22-10 /21-11

سلفيت 17-10 /17-10 /16-9

طوباس 23-10 /23-10 /22-11

غزة 23-14 /23-14 /22-13

الخليل 15-9 /15-9 /14-8

خان يونس 23-14 /23-14 /22-13

أريحا 26-13 /26-13 /24-12

رفح 24-13 /24-13 /23-12