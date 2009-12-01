نتنياهو: قرار تجميد البناء في المستوطنات مؤقت

فلسطين اليوم: غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قرار تجميد عملية البناء في المستوطنات اتخذ لمرة واحدة ويحمل طابعاً مؤقتاً متوقعاً استئناف عملية البناء في مستوطنات الضفة الغربية بعد انقضاء مدة العشرة أشهر.

وأضاف:" إن القرار لا ينطبق على حوالي 2500 وحدة سكنية لا تزال قيد البناء وعلى 500 وحدة سكنية أخرى تمت الموافقة على بنائها مؤخراً.

وأضاف أنه ستتم مواصلة تشييد المباني العامة مثل رياض الأطفال والكنس.

ومضى يقول إنه سيتم حسم مستقبل المستوطنات في نطاق التسوية الدائمة وليس قبل ذلك. داعياً السلطة الفلسطينية للعدول عن رفضها العودة إلى طاولة المفاوضات.