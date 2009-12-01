قرعة كأس إسبانيا توقع برشلونة مع إشبيليه

مدريد/ ستكون موقعة برشلونة حامل اللقب مع إشبيليه في واجهة مباريات الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعدما أوقعتهما القرعة التي سحبت اليوم الثلاثاء في مواجهة بعضهما.

وسيشكل إشبيليه، الفائز باللقب أربع مرات آخرها في العام 2007، عقبة صعبة للغاية للنادي الكاتالوني المتوّج بثلاثية الموسم الماضي (الدوري والكأس ومسابقة دوري أبطال أوروبا)، خصوصاً أن النادي الأندلسي يعتبر من المنافسين الأقوياء في الدوري المحلي وهو يحتل حالياً المركز الثالث بفارق 4 نقاط فقط عن برشلونة الساعي لتعزيز الرقم القياسي من حيث عدد الألقاب في هذه المسابقة بعدما رفعه الموسم الماضي إلى 25 لقباً بتغلبه على اتلتيك بلباو (4-1) في النهائي.

وفي المقابل، وقع الكوركون (درجة ثالثة) الذي حقق مفاجأة مدوية في الدور السابق بعدما أطاح بريال مدريد ونجومه الكبار، في مواجهة فريق آخر من دوري الأضواء وهو راسينغ سانتاندر.

وكان الكوركون تأهل إلى ثمن النهائي بعدما سحق ريال مدريد (4-0) ذهاباً قبل أن يخسر إيابا بهدف وحيد لم يكن كافياً لحرمانه من تحقيق المفاجأة على حساب النادي الملكي.

كما تبرز المواجهة بين فالنسيا، بطل المسابقة في 7 مناسبات آخرها في العام 2008، وديبورتيفو لا كورونيا بطل 1995 و2002، خصوصاً أن الأخير يقدم أداءً مميزاً هذا الموسم وهو يحتل المركز الخامس في الدوري المحلي بفارق الأهداف فقط عن فالنسيا الرابع.

وهناك مواجهة أخرى بين فرق الدرجة الأولى وستجمع بين ملقة وخيتافي.

وستقام مباريات الذهاب في السادس من كانون الثاني/يناير المقبل والإياب في 13 الشهر عينه.

مباريات الدور ثمن النهائي:

هيركوليس اليكانتي (درجة ثانية) - اوساسونا (أولى)

سلتا فيغو (ثانية) - فياريال (أولى)

برشلونة (أولى) - إشبيليه (أولى)

ريكرياتيفو هويلفا (ثانية) - اتلتيكو مدريد (أولى)

ملقة (أولى) - خيتافي (أولى)

مايوركا (أولى) - رايو فاليكانو (ثانية)

راسينغ سانتاندر (أولى) - الكوركون (ثالثة)

فالنسيا (أولى) - ديبورتيفو لا كورونيا (أولى)