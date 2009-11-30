لائحة اتهام بحق جنديين إسرائيليين لاعتدائهم على فلسطيني

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

قدمت اليوم الاثنين لائحة اتهام في محكمة الصلح بالقدس ضد جنديين من ما يسمى بحرس الحدود الإسرائيلي، وذلك بسبب اعتدائهم على شاب فلسطيني من القدس.

وبحسب ما نشر موقع "هآرتس" فان الجنديين قبل اسبوع ونصف قاما بالاعتداء على الشاب الفلسطيني (22 عاما) بالقرب من البلدة القديمة في القدس، حيث قاما بعد ان مر من امامهم بملاحقته ومن ثم الاعتداء عليه بالبنادق، مما استدعى بعد ذلك نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.

وبعد التحقيق الذي اجري من قبل الشرطة الاسرائيلية مع الجنديين تبين انهما قاما في وقت سابق بالاعتداء على شابين فلسطينيين ايضا في البلدة القديمة، حيث اعتبرت الشرطة نتيجة للتحقيق انهما يقومان بالاعتداء على الفلسطينيين دون اي مبرر، وقد حاولا اثناء التحقيق الادعاء ان الشاب الفلسطيني حاول القاء الحجارة عليهم.