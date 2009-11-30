مطاردو « الأقصى » يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجن جنيد

فلسطين اليوم : وكالات

واصل عدد من المطاردين المحسوبين على الجناح العسكري لحركة "فتح"، إضرابهم عن الطعام لليوم الرابع على التوالي في سجن جنيد غرب نابلس احتجاجاً على استمرار احتجازهم.

وقال أحد المطاردين في سجن جنيد:" إن اثني عشر مطارداً -أحدهم من كتائب أبو على مصطفي الجناح المسلح للجبهة الشعبية والباقي من كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة "فتح"- يواصلون إضرابهم عن الطعام في قسمي 4 و5، احتجاجاً على تواصل احتجازهم وعدم النظر بجدية لملف الإعفاء عنهم من قبل إسرائيل"، على حد قولهم.

وأضاف "أن من بين المطلوبين محمد ملحم ، جاد حميدان ، صبري الكردي و محمد الشرقاوي"، لافتاً إلى أن هدف الإضراب هو إيصال صوتهم إلى المسؤولين في السلطة الفلسطينية لبحث موضوعهم بجدية أكبر مع الجانب الإسرائيلي المسؤول عن هذا الملف.