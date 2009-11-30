صحيفة: « شاليط » وصل القاهرة برفقة الزهار

فلسطين اليوم : غزة ( وحدة المتابعة)

أفادت مصادر إعلامية أن الجندي الإسرائيلي الأسير بغزة جلعاد شاليط، وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة وسط تكتيم إعلامي وسرية شديدة.

وقالت صحيفة "الحقيقة الدولية":" إن شاليط قد عبر من خلال معبر رفح باتجاه العاصمة المصرية على متن سيارة مصفحة اتخذت مسارها البري رفح – القاهرة وأنه قد تم رصده خلال عبوره لجسر مبارك السلام فوق قناة السويس بصحبة وفد تابع لحركة "حماس" بقيادة الدكتور محمود الزهار".

وأشارت المعلومات إلى أن "شاليط" بانتظار وصول فريق من الأطباء الإسرائيليين لإجراء فحوصات طبية دقيقة له للتأكد من عدم حقنة أو تناوله لأطعمة بها مواد سامة تؤدي إلى الموت بعد فترة زمنية معينة، ومن ثم ستتم صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين وإطلاق سراح كافة الأسرى المتفق عليهم بين الجانبين حماس وإسرائيل ليتم بعد ذلك نقل جلعاد شاليط إلى إسرائيل.

وأوضحت المصادر إلى أن عملية الإعلان عن تنفيذ الصفقة المنتظرة لتبادل الأسرى الفلسطينيين مقابل تسليم الجندي الإسرائيلي باتت وشيكه ، وان وفدا من حركة حماس سيصل إلى القاهرة خلال اليومين القادمين لانجاز المسودة النهائية لهذه الصفقة.