معاريف: السلطة الفلسطينية تقف عقبة أمام تنفيذ صفقة « شاليط »

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

كشفت صحيفة عبرية النقاب عن أن صفقة إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الأسير في قطاع غزة منذ يونيو 2006، أوشكت على دخول مراحلها النهائية، وأنه من المرجح أن تدخل حيز التنفيذ خلال الفترة القليلة القادمة.

وذكرت صحيفة "معاريف" أن والدي الجندي شاليط لا يزالان يحاولان إقناع الحكومة الإسرائيلية بالتصديق على الصفقة، وأنه تم وضعها على نقاش البحث والتداول، لافتةً إلى أنهما سيجتمعان خلال الساعات القليلة القادمة مع الوزراء إسرائيل كاتس، موشيه يعالون وسيلفان شالوم من حزب "الليكود"، وبالوزيرة سوفا لاندفير من حزب "إسرائيل بيتنا".

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن حكومة رام الله لا تزال تقف عقبة أمام تنفيذ الصفقة خوفاً من ازدياد شعبية منافستها "حماس" وسط الفلسطينيين، لذلك فهي تطالب أيضاً بصفقة بوادر حسنة تقوم بموجبها إسرائيل بالإفراج عن أسرى.