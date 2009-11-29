بلير: إن لم يجلس نتنياهو مع أبو مازن خلال شهر فجهنم في انتظارهم

فلسطين اليوم : ترجمة خاصة

حذَّر توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية الدولية إلى المنطقة، بأنه بدون إقامة دولة فلسطينية مستقلة، فإن الحل البديل سيكون إعلان دولة أحادية الجانب.

ولفت بلير النظر في تصريحاتٍ نقلتها شبكة CNN الأمريكية مساء اليوم الأحد، إلى أنه "إذا بقي الوضع على ما هو بين الفلسطينيين وإسرائيل، فسوف تقع حرب جهنمية".

وحسب أقواله :"فإن ديسمبر القادم سيكون الشهر الحاسم فيما يتعلق بالمحاولات المبذولة لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".

وأضاف "من الحيوي أن يجلس الطرفان فوراً للتفاوض"، متابعاً بالقول:" لقد جلست مع نتنياهو أوقاتاً طويلة، وفهمت بأنه بالفعل يريد الدخول في المفاوضات".

وطبقاً لأقواله فإن "معظم الإسرائيليين و الفلسطينيين يريدون حل الدولتين"، مشيراً إلى أن "الإسرائيليين يريدون أولاً ضمان أمنهم ..".