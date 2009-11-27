جيش الاحتلال يتواطأ مع المستوطنين في سلب الأراضي الفلسطينية بالضفة

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

أكدت وثائق وتقارير نشرتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، استمرار تواطؤ جيش وسلطات الاحتلال مع عصابات المستوطنين في سلب الأراضي الفلسطينية، وغض النظر عن اعتداءات عصابات المستوطنين على كروم الزيتون وقطع أشجارها.

وقالت "هآرتس"، :"إنه من خلال رد النيابة الإسرائيلية على التماس لمواطن فلسطيني من إحدى قرى الضفة الغربية سلب مستوطن أرضه الزراعية وشرع بفلاحتها منذ سنوات، أن هذا المستوطن حصل على "ترخيص" من لجنة خاصة في الحكم العسكري الذي يتولاه جيش الاحتلال".

وحسب النيابة الإسرائيلية، فإن ما يسمى بـ "لجنة الاستئناف العسكرية أخطأت في تفسير القانون (الاحتلالي) ومنحت شرعية بالسيطرة على أراض بملكية فلسطينيين تحت غطاء فلاحة زراعية جزئية"، إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تبين أن ما لا يقل عن ثلاث هيئات تابعة لسلطات الاحتلال، "صادقت" على سلب الأرض الزراعية "ومنحها" للمستوطن.