وزير إسرائيلي: قرار تجميد البناء في المستوطنات لم يتخذ بفعل ضغوط أمريكية

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

أكد الوزير عن حزب العمل الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ أن قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية بشأن تعليق البناء في المستوطنات لم يُتخذ بفعل ضغوط أميركية بل إدراكاً من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن هذا التعليق يتماشى مع المصلحة الإسرائيلية التي تحتم استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين .

وبالتالي انتقد هرتصوغ تصريح زميلته في الحكومة الوزيرة الليكودية ليمور ليفنات التي قالت إن الإدارة الأميركية أذاقت رئيس الوزراء الأمرّيْن . وأشار هرتصوغ إلى وقوف الإدارة الأميركية إلى جانب إسرائيل في الحلبة الدولية.

على الصعيد الداخلي رأى هرتصوغ أن الفترة المقبلة تشهد مواجهة بين الحكومة وعناصر متشددة في المستوطنات تعارض وقف البناء هناك .

في السياق ذاته قال رئيس مجلس مستوطنات غوش عتصيون جنوبي بيت لحم شاؤول غولدشتاين إن التنازلات التي تقدمها إسرائيل لن تحقق شيئاً سوى تزايد حدة الضغوط الممارَسة عليها مؤكداً تصميم المستوطنين على مكافحة قرار تعليق البناء في الضفة بكل السبل المتاحة .