مصادر: الجيش الاسرائيلي أحبط عملية فدائية في إيلات

فلسطين اليوم: ترجمة خاصة

زعمت مصادر عسكرية إسرائيلية أن الجيش أحبط الليلة الماضية وقوع عملية تفجيرية كانت ستقع في مدينة إيلات.

وحسب المصادر فقد رصدت قوة من قوات الاحتياط علي الحدود المصرية الاسرائيلية شاب يحمل حقيبة وعندما طلب منه الجنود التوقف لاذ بالفرار مما اضطر الجنود لإطلاق النار في الهواء فيما نجح الشاب بالفرار وترك خلفه الحقيبة بداخلها حوالي 15 كيلو من المواد المتفجرة.

وقالت المصادر العسكرية لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن خبراء المتفجرات وصلوا للمنطقة وقاموا بتفجير العبوة عن بعد واتضح من انفجار العبوة أنها مصنعة من مواد شديدة الانفجار.