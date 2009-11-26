"باراك" يأمل استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين

فلسطين اليوم – القدس

أعرب وزير الجيش الإسرائيلي أيهود باراك عن أمله في أن يتيح قرار المجلس الوزاري المصغر تعليق أعمال البناء في المستوطنات لمدة 10 أشهر استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين.

وحذر الوزير باراك في سياق مقابلة إذاعية من أن البديل للمفاوضات هو الجمود السياسي الذي قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع ووقوع أعمال عنف وتعزيز قوة حركة حماس.

وفيما يتعلق بصفقة التبادل مع حماس أكد وزير الجيش الإسرائيلي مجددا أنه يجب القيام بكل ما هو ممكن ومناسب من اجل إعادة الجندي المخطوف غلعاد شاليط إلى ذويه ولكن ليس بكل ثمن .

ورفض باراك الخوض في تفاصيل الصفقة وقال أنه لا يعلم متى سيتم انجازها.