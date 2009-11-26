بحثاً عن مجاهدي سرايا القدس .. جيش الاحتلال يقتحم قباطية باستمرار

فلسطين اليوم : جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الخميس، بلدة قباطية جنوب مدينة جنين وقامت بعمليات تمشيط وتفتيش في منازل المواطنين واعتقلت شابين ونقلتهما إلى جهة مجهولة.

وقالت مصادر محلية :"إن عشر آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة من عدة محاور وتمركزت على مفارق الطرق واقتحمت منزل المواطن جمال كميل، واعتقلت نجله طاهر (21عاماً) بعد تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته".

كما داهم جنود الاحتلال منزل المواطن حسن أبو الرب، واعتقلوا نجله أحمد (20عاماً)، ونقلوهما إلى جهة مجهولة دون مراعاة لأجواء العيد.

وأوضحت مصادر أن بلدة قباطية الواقعة شرق مدينة جنين تتعرض إلى مداهمات وعمليات اقتحام باستمرار من قبل جيش الاحتلال للبحث عن من تسميهم بـ"مطلوبين" من مجاهدي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.