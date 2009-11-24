المفتي العام : صلاة عيد الأضحى المبارك الساعة السادسة وخمسين دقيقة

فلسطين اليوم: رام الله

أعلن سماحة الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1430هـ هو الساعة السادسة وخمسين دقيقة من صباح يوم الجمعة 10 ذو الحجة 1430هـ، وفق 27/11/2009م حسب توقيت المسجد الأقصى المبارك، منوهاً إلى عدم جواز إقامة صلاة العيد قبل هذا الوقت، كما حث سماحته على صيام يوم عرفة لفضله، فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال"يكفر السنة الماضية والباقية"(النسائي و السنن الكبرى).

وحث سماحته المواطنين على زيارة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى في هذه الأيام ومواساتهم، كما حث الموسرين على تقديم الأضاحي في أيام العيد لما لهذه الأضاحي من أهمية في التواصل الأخوي بين الأهل والأقارب والفقراء والمحتاجين، مما يعزز صلة الأرحام التي يدعو إليها ديننا الحنيف،وذكر سماحته بالفتوى التي أصدرها مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين بجواز التضحية بالخراف والعجول المسمنة التي يقل عمرها عن سنة واحدة، وذلك لوفرة اللحم فيها، ولما لهذه الأضحية من أهمية في التواصل الأخوي بين الاهل والأقارب والفقراء والمحتاجين.