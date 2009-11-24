السفير الإسرائيلي المقبل في القاهرة نجل جاسوسة حكم عليها بالإعدام في لبنان

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

أكدت مصادر رسمية في إسرائيل، أن السفير المقبل في مصر اسحق ليفانون (65 عاماً) هو نجل جاسوسة إسرائيلية سابقة حكم عليها بالإعدام في لبنان.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية -رفض الكشف عن اسمه -:" إن تعيين هذا الدبلوماسي المخضرم الناطق بالعربية والمستشرق مازال ينتظر موافقة رسمية من الحكومة، بعد ذلك سيحل محل شالوم كوهين".

وولد ليفانون في لبنان، وهو متزوج وله أبناء، كان في السابق سفيراً لدى هيئات الأمم المتحدة في جنيف، وقنصلاً عاماً في بوسطن ومونتريال، ويتولى حالياً مهام مدير عام قسم الإعلام العربي في الخارجية الإسرائيلية.

وقال المصدر :"إن ليفانون مولود في لبنان، ووالدته شولا كوهين -كيشيك التي تبلغ حالياً 92 عاماً من العمر، تعرضت للتعذيب وحكم عليها بالإعدام من قبل السلطات اللبنانية عام 1961 بتهمة التجسس طوال 14 عاماً لمصلحة إسرائيل"، حيث استأنفت الجاسوسة السابقة الحكم فخفف حكمها إلى السجن إلى أن أفرج عنها في صفقة لتبادل الأسرى بعد الحرب العربية - الإسرائيلية في يونيو 1967- وتقطن حالياً في القدس المحتلة وتم تكريمها رسمياً قبل عامين لمساهمتها في أمن الدولة العبرية.