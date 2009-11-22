أبو شعر يلتقي ببعثة الحج الكويتية بمكة

فلسطين اليوم- مكة

التقى وزير الأوقاف والشئون الدينية في الحكومة الفلسطينية بغزة طالب أبو شعر مساء الأحد برئيس بعثة الحج الكويتية خالد المذكور، ورئيس اللجنة العليا لتطبيق الشريعة بالقصر الأميري الكويتي، لبحث سبل التعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف الفلسطينية والكويتية.

وكان برفقة أبو شعر مدير ديوان وزارة الأوقاف سامي عبيدة، ومدير دائرة المتابعة أنور أبو شاويش ووفد إعلامي من الوزارة، وكان في استقبال أبو شعر بالإضافة المذكور، الوكيل المساعد لشؤون الحج الكويتية مطلق القراوي، ورئيس وفد الدفاع المدني العقيد عادل الحبيب، إلى جانب عدد من رؤساء اللجان والفرق المرافقة للبعثة الكويتية.

وأثنى المذكور على جهود رئيس حكومة غزة إسماعيل هنية، "ودوره الملموس في خدمة أبناء شعبه"، مثمنًا إمامته بالناس في صلاتي التراويح والجمعة، مضيفًا أن "ذلك الأمر قلما يقوم به رئيس دولة أو رئيس وزراء".

من جانبه، نقل أبو شعر تحيات هنية للحكومة والشعب الكويتي، متطرقًًا إلى موسم الحج لهذا العام والجهود التي بذلتها وزارته من أجل إنجاح الموسم بالتوافق مع وزارة الأوقاف بالضفة والظروف التي أحاطت بموسم الحج.

واستعرض أبو شعر العقبات والمشاكل التي واجهت الحجاج، أثناء سفرهم المتمثلة بتأخر مواعيد إقلاع الطيران وأسباب ذلك، مشيدًا بالمكرمات الملكية التي منحها خادم الحرمين الشريفين للشعب الفلسطيني لاسيما المكرمة الملكية الأخيرة التي خصصها لذوي الشهداء.

وأوضح أن الوزارة استأجرت سكن للحجاج على مستوى عال من الجودة وبمواصفات ممتازة تليق بحجاج بيت الله الحرام، وعلى مقربة من الحرم المدني في المدينة المنورة.

كما استعرض أبو شعر انجازات وزارته خاصة تخريج 6000 حافظ وحافظة للقرآن الكريم في شهرين، وإنشاء مراكز جديدة لتحفيظ القرآن ومراكز للعناية بالسنة النبوية في أماكن متعددة من قطاع غزة، مبينًا أن لدى وزارة الأوقاف 36 لجنة زكاة منتشرة في محافظات غزة تقوم بتوزيع مساعدات عينية ونقدية على الأسر الفقيرة والمحتاجة.

كما تحدث عن المساجد التي دمرها الاحتلال والأضرار التي تعرضت لها دور العبادة في قطاع غزة والمباني والعقارات التابعة للوزارة خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

وفي ختام اللقاء قدم وزير الأوقاف في حكومة غزة هدية رمزية من الوزارة عبارة عن مطرزة عهد القدس والكوفية الفلسطينية المزينة بقبة الصخرة للوفد الكويتي.