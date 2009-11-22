يوسف: المصالحة باتت في الربع ساعة الأخيرة وصفقة « شاليط » بحاجة إلى كثير من الوقت

فلسطين اليوم : غزة

أكد الدكتور أحمد يوسف، وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الفلسطينية بغزة، أن كل ما يثار حول صفقة تبادل الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل بواسطة المصريين "مجرد تكهنات ولا يوجد تقدم حقيقي".

وأضاف الدكتور يوسف في تصريحات صحفية "أن الملف عالق نتيجة التعنت الإسرائيلي والمعايير التي يتبعها في فرز وتصنيف المعتقلين والأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية".

وأوضح أن "ملف الجندي الأسير جلعاد شاليط شائك ومعقد"، مشدداً على أن " ليس كل ما يقال في الإعلام صحيح، فهناك مبالغة"، لافتاً في ذات الوقت إلى أن "هذا الملف بحاجة إلى كثير من الوقت".

وعن الانقسام والحوار بين حركتي "حماس" و"فتح"، قال:" إنه في الربع الأخير من الساعة فكل فريق يريد أن يُغلِّب موقفه"، مؤكداً أن "حركة "حماس" تريد لهذا الاتفاق وللورقة المصرية أن تكون واضحة كي لا يحدث ما حدث بعد التوقيع على اتفاق مكة المكرمة وتعود الخلافات من جديد".