نقابة المهندسين تدعو لإضراب للعاملين في المدارس الصناعية يوم الاثنين

فلسطين اليوم-رام الله

دعت نقابة المهندسين كافة المهندسين والفنيين العاملين في المشاغل والمدارس الصناعية الى اضراب جزئي بعد 11:00 وحتى نهاية الدوام من يوم الاثنين الموافق 23/11/2009، احتجاجا على ما قالت عنه بموقف وزارة التربية والتعليم العالي وديوان الموظفين بعدم صرف علاوة المخاطرة وفتح الدرجات للمساواة بين المهندسين المعلمين مع بقية زملاءهم العاملين في بقية الوزارات والمؤسسات.

وأضافت النقابة في بيان صدر عن نقابة المهندسين مركز القدس ، انه وبعد مرور 4 أعوام على صدور القرار رقم (78 بتاريخ 23/11/2005) عن مجلس الوزراء، الذي يقر بصرف علاوة المخاطرة للمهندسين العاملين في المشاغل والمدارس الصناعية، وكثرة الوعود والمماطلة من قبل وزارة التعليم العالي وهيئة التعليم المهني والتقني وديوان الموظفين ووزارة المالية الا ان جميع هذه الجهود كانت تقابل بالمماطلة والتجاهل من قبل المعنيين بإصدار أوامر الصرف والتسويق غير المبرر من كل من له علاقة بالموضوع، حسب تعبير البيان.

وبمصادفة يوم الاثنين مرور أربع سنوات على إصدار القرار، دعت النقابة الى اضراب جزئي في المدارس الصناعية متعهدة باستمرار الفعاليات حتى تحقيق كافة حقوق المهندسين العاملين في القطاع الحكومي وانصافهم.