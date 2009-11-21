الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين في بلدة جيوس بمحافظة قلقيلية

فلسطين اليوم- قلقيلية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، 5خمسة مواطنين من بلدة جيوس بمحافظة قلقيلية.

واضافت مصادر امنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت، الليلة الماضية بلدة جيوس، واعتقلت المواطنين، ايوب محمد خالد، ومحمد فايز شماسنة، وانور عزيز مصطفى، وجهاد عبد الحليم شماسنة، ونور عزيز بيضة.

وكان رئيس بلدية جيوش محمد طاهر جبر قد قال، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة في ساعة متأخرة من الليلية الماضية، وتمركزت على مداخلها قبل أن تقوم دورياتها بالتجول في شوارع وأزقة البلدة.

وأضاف أن جنود الاحتلال أوقفوا المارة ودققوا في بطاقاتهم الشخصية بعد تفتيشهم بشكل دقيق، ولفت جبر إلى أن مواجهات دارت بين جنود الاحتلال، وشبان البلدة.