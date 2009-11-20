هآرتس: المتظاهرون ضد الجدار بنعلين أطلقوا ناراً على الجنود الإسرائيليين

فلسطين اليوم : ترجمة خاصة

ذكر موقع صحيفة "هآرتس" العبرية على الإنترنت، مساء اليوم الجمعة، أن المتظاهرين الفلسطينيين في قرية نعلين أطلقوا النار – بواسطة أسلحة أوتوماتكية - تجاه الموقع العسكري المتاخم لجدار الفصل العنصري، موضحاً أن "الجنود الإسرائيليين ردوا بإطلاق النار".

ونقل الموقع عن مصادر في الجيش الإسرائيلي زعمها:" أن الجنود الإسرائيليين اضطروا لاستخدام الرصاص الحي لاعتقال أحد الفلسطينيين بعد أن رفض الانصياع لأوامرهم، مما أدى لإصابة ثلاثة شبان فلسطينيين وصفت حالتهم بالمتوسطة تم نقلهم لمستشفي رم الله لتلقي العلاج".