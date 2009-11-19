د.بحر: المساس برئيس التشريعي من قبل السلطة قد يترتّب عليه تداعيات غير مسبوقة"

فلسطين اليوم: غزة

استنكرت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة اليوم الخميس، محاولات المساس بالدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي من قبل السلطة والاجهزة الامنية في الضفة الغربية" معتبرة أن ذلك يفتح الخيارات الفلسطينية نحو المجهول".

وأضافت رئاسة التشريعي في قطاع غزة في بيان لها تلقت فلسطين اليوم نسخة منه، "إن التهديد باعتقال د. دويك الذي يمثل رأس الشرعية الفلسطينية يشكل تطورا خطيرا، ولا يمكن السكوت عنه أو المرور عليه مر الكرام، وأن ذلك يشكل انحطاطا وطنيا وانزلاقا سياسيا قد يترتّب عليه تداعيات غير مسبوقة".

واعتبرت "أن محاولة المساس بشخص د. دويك والتعرض له يشكل تعبيرا صارخا عن زيف دعاوى الشراكة والديمقراطية وانتفاء قيم المصالحة السياسية والاجتماعية".

وأشار البيان إلى أن أي مساس بشخص د. دويك بشكل أو بآخر أو بالنواب "يدفع العلاقات الوطنية نحو أزمات حادّة جديدة ويُعرّض النظام السياسي الفلسطيني للانهيار التام".