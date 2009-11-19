المحكمة العسكرية تصدر حكما بالاعدام وتخفضه لـ7 اعوام بتهمة التخابر

فلسطين اليوم – رام الله

اصدرت هيئة القضاء العسكري- المحكمة العسكرية الدائمة المنابة عن العليا لجنوب المحافظات الشمالية، في جلستها اليوم الخميس 19/11، على متهم "س.ك" بالخيانة، حكما بالاعدام، وخففت العقوبة الى السجن 7 سنوات محسوبة من مدة التوقيف منذ 17/9/2009.

وجاء تخفيف العقوبة نظرا لاسباب متمثلة بقيام المتهم بالاعتراف بمحض ارادته وندمه الشديد على ارتباطه ونظرا لوضعه الصحي السيئ، استنادا لنص المادة 118 من قانون العقوبات العسكري الفلسطيني لعام 1979.

وجاء الحكم خلافا لاحكام المادة 131 فقرة أ من قانون العقوبات العسكري الفلسطيني لعام 1979 والتي تحققت اركانه من قيام المتهم بالتخابر مع العدو وتقديم معلومات عن شخصين ما ادى الى اعتقالهما وكان ذلك من خلال اللقاءات المتكررة بين المتهم وضباط المخابرات الاسرائيليين.

وتشكلت هيئة المحكمة من كل من:القاضي فارس دودة رئيسا، وعضوية كل من القاضي فادي حجازي والقاضي احمد جدوع.