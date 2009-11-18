حماس: مفاوضات صفقة الأسرى ما تزال مستمرة وقد تأخذ وقتاً

فلسطين اليوم - غزة

نفى القيادي في "حماس"، صلاح البردويل صحة الأنباء التي تحدثت عن اختراقات جوهرية في مفاوضات صفقة الأسرى التي تجري بوساطة ألمانية ومصرية.

ونُقل عنه قوله إن " المفاوضات ما تزال مستمرة وقد تأخذ وقتا، وإن الحديث عن وقت للتوقيع على الاتفاق ليس إلا مجرد توقعات إعلامية".

وأوضح أن المفاوضات المتصلة بصفقة الأسرى تجري بعيدا عن الإعلام، وقال: "ليس صحيحا الحديث عن تقدم ملموس في المفاوضات الجارية بشأن صفقة الأسرى، ولا موعد للإعلان عن توقيع الاتفاق، فلا أحد يعلم المدى الزمني الذي يمكن أن تأخذه، ولا توجد معلومات حقيقية عن تقدم ملموس، ومن المبكر الحديث عن موعد محدد لتوقيع اتفاق بهذا الشأن".