يديعوت: تقدم كبير في صفقة الأسرى بكافة مراحلها

فلسطين اليوم: ترجمة خاصة

صرح أسير من حركة حماس موقع يديعوت أحرونوت الالكتروني بأنه طرأ تقدم ملحوظ في الاتصالات الجارية لإتمام صفقة تبادل الأسرى.

وقال الاسير الذي يعتبر مطلعا علي الاتصالات بشكل جيد بأن التقدم في الصفقة يشمل كل مراحلها، مشيراً إلى الدور الكبير الذي يقوم به الوسيط الألماني.

وقد ذكر اول امس الاثنين المسؤول عن ملف لجندي جلعاد شاليط اسامة المزيني قال بان المفاوضات بين اسرائيل وحماس عبر الوساطة الالمانية تجري بشكل جيد وبشكل حثيث ولكن المحادثات لم تستكمل بعد.

وحسب اقواله هناك عدة اسباب تعرقل اتمام الصفقة ومن بينها رفض اسرائيل تلبية طلب حماس للافراج عن اسري من فلسطيني الداخل اراضي 48.