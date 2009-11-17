« إسرائيل اليوم »: غالبية الإسرائيليين يعتبرون ان الحكم في كيانهم فاسد

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

اعتبرت الأغلبية الساحقة من سكان دولة الاحتلال أن الحكم في كيانهم فاسد.

وبينت صحيفة 'إسرائيل اليوم' العبرية أن استطلاع 'جدول الفساد' لمؤتمر إسرائيل – سديروت للشؤون الاجتماعية، الذي يفتتح اليوم في كلية سبير، بين أن 67 في المائة من الجمهور يعتقدون بان مستوى الفساد السلطوي في إسرائيل، عال حتى عال جدا، و3 في المائة فقط يعتقدون أن الفساد متدن حتى متدن جدا، بينما 33 في المائة يعتقدون أن الفساد السلطوي عال جدا، ومع ذلك، يدور الحديث عن تحسن بالقياس الى معطيات 2008، والتي جاء فيها ان 73 في المائة اجابوا بان الفساد السلطوي عال حتى عال جدا.

واعتبر المستطلعون أن الأحزاب والكنيست والوزارات الحكومية تعتبر الهيئات الأكثر فسادا.

أما جيش الاحتلال الاسرائيلي، وجهاز الأمن وجهاز الصحة فتعتبر المؤسسات ذات السلوك الاكثر سلامة.

وحسب الاستطلاع تدرجت الأفعال الأكثر فسادا، من استخدام الاموال العامة لاهداف شخصية، إلى تلقي اموال أو رشكاوى مقابل دفع امور شخصية الى الامام، وتعيين مقربين غير ملائمين.