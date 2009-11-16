مصريون يلغون سفرهم للجزائر لتلقيهم تهديدات بالذبح

فلسطين اليوم-وكالات

كشفت مصادر أمنية في مطار القاهرة أن مشجعين جزائريين على متن طائرة مصرية متجهة إلى الجزائر هددوا الركاب المصريين على الرحلة بالذبح لدى وصولهم إلى الجزائر.

ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن تلك المصادر القول الأحد إن أربعة من المصريين ألغوا سفرهم خوفا على حياتهم ، فيما تم إقناع باقي الركاب بالسفر.

وكان المنتخب المصري لكرة القدم فاز السبت على نظيره الجزائري 2-0 في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010 التي ستقام في جنوب افريقيا وحافظ بذلك على حظوظه في الوصول إلى كأس العالم حيث ستقام مباراة حاسمة بين الفريقين في العاصمة السودانية الخرطوم الأربعاء .

وبدأت سلطات مطار القاهرة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسفر آلاف من المشجعين المصريين ينتظر نزوحهم إلى السودان خلال اليومين المقبلين.

جدير الذكر أنه سيسمح للمصريين بالسفر إلى السودان دون الحصول على تأشيرة وذلك ضمن تنفيذ اتفاقيات "الحريات الأربع" المبرمة بين البلدين ولكن يستلزم سفرهم الحصول على التطعيمات اللازمة.

وقد أكد الدكتور حسن شعبان مدير عام الحجر الصحي بمطار القاهرة أن سلطات المطار ستوفر التطعيمات اللازمة قبل سفر مشجعي المنتخب وهى تطعيمات ضد الحمى الصفراء والالتهاب السحائي والكوليرا وذلك مقابل 136 جنيها مصريا (25 دولارا).