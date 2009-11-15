واشنطن: لا نريد فراغاً سياسياً ونحضر أفكاراً جديدة لعملية التسوية

فلسطين اليوم : بيت لحم

أكد فيليب كراولي مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون العامة، أن واشنطن "تقوّم النقطة التي وصلت إليها عملية "السلام" خصوصاً بعض المطبات الأخيرة، وتعمل على تحضير أفكار جديدة لإغلاق الفجوة بين الإسرائيليين والفلسطينيين تمهيداً لاستئناف المفاوضات".

وأشار كروالي في إيجاز للصحافيين الأجانب في وزارة الخارجية الأميركية أن المبعوث الأميركي جورج ميتشل "سيتوجه إلى المنطقة خلال أسابيع" في جولة جديدة لتأكيد الإصرار الأميركي على وصول هدف استئناف المفاوضات الجدية بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأضاف رداً على الدعوات المتزايدة من مراقبين للإدارة الأميركية بالانسحاب مؤقتاً من الوساطة في عملية التسوية والضغط على "تل أبيب" والسلطة الفلسطينية لتقديم تنازلات، أن واشنطن "لا تسير بهذا الاتجاه".

وعن موقع الرئيس محمود عباس ونيته عدم خوض الانتخابات المقبلة لولاية ثانية، أشار كراولي إلى أن "ليس هناك أي خوف أميركي من انهيار السلطة الفلسطينية"، وأن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون طلبت من نظرائها العرب في جولتها الأخيرة زيادة الدعم لعباس، لافتاً إلى أن الإدارة الأميركية "لا تريد رؤية فراغ في عملية "السلام""، مجدداً ثقته برصيد أبو مازن وانجازاته.