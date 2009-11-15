تسمم عدد من الأسرى في مركز تحقيق « بتاح تكفا » الاسرائيلي

فلسطين اليوم-وكالات

أفاد عدد من المعتقلين في مركز تحقيق "بتاح تكفا" العسكري الاسرائيلي أن عدداً من الموقوفين من المعتقلين داخل المركز تعرضوا للتسمم بسبب تناولهم طعاماً فاسداً قدمته لهم إدارة المركز كوجبة غداء يوم الأربعاء الماضي.

وخلال زيارة لمحامي مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الانسان الى المركز والتقائه بأحد المعتقلين، أفاد بأن إدارة المركز وبعد أن عاد الأسرى من محكمة التمديد، قدمت لهم وجبة الغداء، وبعد ان تناولوها تعرضوا جميعا لحالة تسمم وآلام في المعدة ولم يتم استدعاء الأطباء للكشف على حالتهم الصحية الصعبة، واكتفى احد أطباء المركز بتوزيع الدواء على الأسرى وهو عبارة عن حبة (اكامول) واحدة لكل أسير من خارج غرف الزنازين.

بدورها حملت "التضامن الدولي" إدارة المركز المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وطالبت بضرورة توفير الرعاية الطبية اللازمة لضمان سلامتهم والمحافظة على صحتهم .

كما طالبت مؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بضرورة التدخل من اجل ضمان الرعاية الصحية للأسرى في المعتقلات والسجون الاسرائيلية وضرورة متابعة الأوضاع الصحية الصعبة والحالات المرضية سيما في مستشفى الرملة العسكري الذي يمكث فيه عشرات الأسرى الفلسطينيين في أوضاع اعتقالية وصحية صعبة للغاية، كما نصت على ذلك جميع القوانين والمواثيق الدولية في هذا المجال.