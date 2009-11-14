الصحة العالمية..علامات على تراجع الانفلونزا في بعض المناطق

فلسطين اليوم-وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن موسم الانفلونزا الشتوي الذي بدأ هذا العام مبكرا في النصف الشمالي للكرة الأرضية ربما بلغ ذروته في أجزاء من شمال أمريكا وغرب أوروبا.

وقالت منظمة الصحة العالمية في تحديث للمعلومات عن فيروس اتش1 ان1 المسبب لانفلونزا الخنازير إن أجزاء من جنوب وجنوب شرق الولايات المتحدة وكذلك أيسلندا وأيرلندا يبدو أنها تشهد تراجعا لمستويات المرض بعد ان بلغ ذروته.

لكن منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة والتي أعلنت المرض يشكل وباء عالميا في يونيو حزيران قالت إن قطاعات كبيرة من الولايات المتحدة مازالت تواجه عدوى بالانفلونزا "واسعة الانتشار وشديدة الاعراض". ووصفت موجات انتشار المرض عبر كندا والمكسيك حيث اكتشفت أول حالات الإصابة الشديدة بالمرض في وقت سابق من هذا العام.

وقالت منظمة الصحة العالمية "في أوروبا ووسط آسيا يتواصل انتقال عدوى الانفلونزا بكثافة." واضافت أن كل فيروسات الانفلونزا التي تم تحليلها في أوروبا في الأسابيع الأخيرة تقريبا ظهر أنها من سلالة اتش1 ان1 لا الانفلونزا الموسمية.

وأضافت المنظمة أن إسرائيل عانت من زيادات حادة في أعداد المصابين بالعدوى وأن منغوليا شهدت تأثيرا حادا على نظام الرعاية الصحية بها نتيجة لارتفاع أعداد المصابين. كما شهدت الصين واليابان زيادات متواصلة في أعداد المصابين لكن معدلات الإصابة تتناقص بشكل عام في أغلب أنحاء جنوب وجنوب شرق آسيا.

وانتشر فيروس اتش1 ان1 إلى الآن في 206 دول كان آخرها حسب التحاليل المعملية الصومال ونيجيريا وبوروندي. وتشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى وفاة أكثر من 6250 شخصا حتى الآن معظمهم في الأمريكتين.