شرطة رام الله: قوات الاحتلال اعتقلت مواطنة وشقيقيها

فلسطين اليوم: رام الله

ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للشرطة الفلسطينية يرصد فيه الانتهاكات الاسرائلية على المحافظات الشمالية أن قوات الاحتلال المتواجدين على أحد الحواجز بين محافظتي الخليل ورام الله قاموا باعتقال المواطنة نيلي زاهر سعيد سعد 33 عام أثناء توجهها لزيارة شقيقها في محافظة الخليل علما بان زوجها معتقل لدى قوات الاحتلال منذ 8 سنوات و قام جنود الاحتلال على حاجز جبع رام الله باعتقال شقيق المذكورة ويدعى فؤاد ألصفدي , وأثناء اقتحام قوة من جيش الاحتلال فجر اليوم للبلدة القديمة في نابلس داهمت منازل المذكورين واعتقلت شقيقهم الثالث مأمون الصفدي .

وقام قطعان المستوطنين من مستوطنة يتسهار فجر هذا اليوم بقطع 82 شجرة زيتون بواسطة منشار آلي تعود ملكية الأشجار للمواطن محمد خليل عيد من سكان بورين.

وفي محافظة قلقيلية اقتحمت قوة من جيش الاحتلال بلدة جيوس وقامت بمداهمة مبنى البلدية والاعتلاء على سطحه وابلغوا رئيس البلدية بأنهم أحرار بما يقومون به.