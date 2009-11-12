الأهلي المصري يوقف أمير عبدالحميد 3 أشهر ويغرمه 50 ألف جنيه

القاهرة/ قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري لكرة القدم إيقاف أمير عبد الحميد حارس الفريق الأول مدة 3 أشهر وتغريمه 50 ألف جنيه بسبب سوء سلوكه تجاه الجهاز الفني قبل مباراة المنصورة في الدوري المصري لكرة القدم والتي فاز بها الأهلي 2-1.

وأصدرت لجنة الكرة برئاسة حسن حمدي هذا القرار نظراً لما بدر من الحارس من تجاوزات في حق الجهاز الفني ومديره الفني حسام البدري قبل لقاء المنصورة في الدوري الممتاز.

وكان أمير أطلق الفاظا نابية تجاه الجهاز الفني عقب إدراكه عدم ادراج اسمه ضمن تشكيلة اللاعبين لمباراة المنصورة في الدوري المصري وانتهي بقذف اللاعب للمدرب بمفاتيح سيارته ردا على قذف حسام البدري للحارس ببعض الادوات المكتبية داخل غرفة عدلي القيعي مدير التسويق.

وبناء على ذلك، أقرت اللجنة بمعرفة الشؤون القانونية بالنادي قرار الايقاف بعد اجتماع عقد مساء الأربعاء 11-11-2009.

وتأتي عقوبة الأهلي بحق حارسه في وقت يؤكد فيه اللاعب أن لديه العديد من العروض داخل مصر وخارجها وقد يرحل عن النادي الأهلي إذا ما تفاقمت أزمته مع بطل مصر .