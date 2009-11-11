في الذكرى الخامسة لرحيل أبو عمار .. البطش لـ« فلسطين اليوم »: أبو مازن سيواجه مصير سلفه

فلسطين اليوم : غزة

دعا الشيخ خالد البطش، القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالعمل على ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتعزيز دعائمه من جهة، والتأكيد على فشل خيار المفاوضات من جهةٍ أخرى.

وقال الشيخ البطش في تصريحاتٍ خاصة بـ"فلسـطين اليوم" اليوم الأربعاء،:" إن أبو مازن سيواجه مصير سلفه أبو عمار - الذي اغتالته إسرائيل بالسم – طالما تمسك بثوابت شعبنا وحقوقه"، مثمناً إصراره على عدم التنازل على أيٍّ من حقوق شعبنا التاريخية.

هذا وجدد القيادي في الجهاد الإسلامي تسمك حركته بخيار ونهج المقاومة الذي قضى من أجله الرئيس ياسر عرفات، والشهيد المعلم فتحي الشقاقي، والشيخ أحمد ياسين، والقائد أبو علي مصطفى.

كما وجدد الشيخ البطش -في الذكرى الخامسة لرحيل الرئيس أبو عمار- تمسك الجهاد الإسلامي بخيار الوحدة الوطنية، الذي رسخه الشهيد الراحل في حياته، قائلاً:" الوحدة الوطنية هي صمام الأمان لشعبنا في ظل الأزمة الكبيرة التي يحياها"، مطالباً الفلسطينيين بعدم الاستسلام لهذا الوضع وبإنهاء الأزمة من خلال الضغط على صنّاع القرار.

وأضاف:" ما نمر به مرحلة مظلمة في تاريخ شعبنا، وأنا أؤكد أن هذه المرحلة ستنقشع وستعود الساحة إلى سابق عهدها"، لافتاً إلى أن الأيام القادمة ستشهد حراكاً جاداً لإنهاء الوضع المتردي الذي يسود الشارع الفلسطيني.