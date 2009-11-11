جمعة:لجان التحقيق في وفاة عرفات توصلت الي نوع المادة السامة التي استخدمت لاغتياله

فلسطين اليوم-غزة

أعلن النائب في المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية اشرف جمعة ان لجان التحقيق السرية التي تبحث في اسباب وفاة الرئيس ياسر عرفات "ابو عمار" قد توصلت الى بعض الاستنتاجات والحقائق حول نوع المادة السامة التي استخدمت في اغتيالة وانه عند تجميع الادلة والحقائق والقرائن سيتم وضعها بين يدي اللجنة الرسمية واعلانها للشعب الفلسطيني, مطالبا اللجنة الرسمية بسرعة انجاز المهمة المكلفة بها.

جاء ذلك خلال احياء النائب جمعة الذكري الخامسة لاستشهاد القائد ابو عمار في مكتبة برفح بحضور اعداد غفيرة من ابناء الشعب الفلسطيني , حيث تم عرض "سي دي" يتضمن مشاهد وسيرة حياة الرئيس ونشاطاته وقراءة الفاتحة على روحه حول نصب تذكاري للرئيس الشهيد.