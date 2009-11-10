صحيفة لبنانية: إسرائيل تخطط لشن عدوان واسع على لبنان

فلسطين اليوم-وكالات

ذكرت صحيفة النهار اللبنانية أن جهات رسمية تلقت تحذيرا من هيئة عسكرية دولية مفاده أن إسرائيل تخطط لشن عدوان واسع ومركز على أهداف لحزب الله، وقد يتوسع ليشمل أجزاء واسعة من البلاد.

وأشارت الصحيفة في عددها الصادر اليوم، الثلاثاء، إلى أن الذريعة هى أن إرسال الأسلحة الثقيلة والمتطورة للحزب مستمر، سواء عن طريق سوريا أو عبر المرافئ البحرية، وآخرها احتجاز البحرية الإسرائيلية سفينة "فرانكوب" الأسبوع الماضى بدعوى أنها تحمل أسلحة مختلفة عرضتها على شاشات التلفزة المحلية والعالمية، مع شرح لمخاطر هذه المسألة بالتركيز على استهداف المدنيين.

ونسبت الصحيفة إلى مصادر دبلوماسية عدم استبعادها أن يثير رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو احتجاز باخرة السلاح والانفجارات التى وقعت فى منطقتى "خربة سلم " و "طيرفلسيه" بجنوب لبنان والصواريخ التى أطلقت على إسرائيل من الأراضي اللبنانية فى 11 يونيو الماضي وآخرها كان من بلدة حولا.

ورأت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيستغل تلك الحوادث لاتهام الحزب بأنه يخرق القرار 1701 مما يشكل خطرا داهما على أمن بلاده، وأن قواته المسلحة مستعدة لأي طارئ.