هكذا سيحيي سكان القطاع ذكرى الراحل أبوعمار

فلسطين اليوم-غزة

قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب إن هيئة العمل الوطني خلال الاسبوع المنصرم سلسلة من الاجتماعات كرستها للبحث في سبل إحياء الذكرى الخامسة لاستشهاد الرئيس أبو عمار.

ولفت في تصريحٍ صحفي، إلى أن الهيئة أخذت في الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة بعين الاعتبار، وقد أصدرت الهيئة بيانا جماهيريا تضمن برنامج الفعاليات.

وجددت الهيئة في بيانها بهذه المناسبة العهد على مواصلة الجهود من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية .. وجاء البرنامج على النحو التالي:

1- إيقاد الشموع على أسطح المنازل والشرفات وداخل المنازل إذا تعذر وذلك اعتباراً من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء 10-11-2009

2- رفع الإعلام الفلسطينية في الساحات العامة وعلى أسطح المنازل صباح الأربعاء 11-11-2009

3- تعليق صور الشهيد أبو عمار بشكل واسع في كافة شوارع مدن وقرى ومخيمات القطاع.

4- دعوة المواطنين وكل حسب ما يتوفر لديه لارتداء الكوفية الفلسطينية منذ ساعات صباح يوم الأربعاء.

5- تعليق ستكرز يحمل صورة الشهيد أبو عمار.على السيارات ووسائل النقل

6- تنظيم مهرجانات وأنشطة رياضية وفاءا للرئيس الراحل في المحافظات حسب ظروفها

7_ إن هيئة العمل الوطني في قطاع غزة ولجانها في المحافظات ستوفر الإمكانات اللازمة لإحياء الذكرى و وهي ترحب بأي جهد شعبي لإحياء الذكرى وتدعو لدعمه والالتفاف حوله.

8- دعوة وسائل الإعلام للبدء بموجة مفتوحة لترديد الأغاني الثورية وفاءاً للرئيس الخالد.