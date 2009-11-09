براك يزعم: هناك فرصة ذهبية للتوصل إلى السلام والخيارات البديلة سيئة

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

صرح وزير الحرب الإسرائيلي أيهود براك بان إسرائيل تعمل قدر الإمكان من اجل استئناف المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين.

براك أكد التزام إسرائيل بالتوصل إلى اتفاقات سلمية مع جيرانها قائلا انه من الضروري كسب دعم الولايات المتحدة ورئيسها براك اوباما للجهود الهادفة إلى إعادة إطلاق المفاوضات السياسية.

وأشار براك إلى أن هناك فرصة ذهبية نادرة للتوصل إلى السلام مشيرا إلى ان جميع الخيارات الأخرى ستكون أسوا بكثير.

أقوال باراك جاءت خلال لقاءات عقدها في واشنطن اليوم مع عدد من كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، ومن المقرر أن يلتقي براك لاحقا نظيره الأمريكي روبرت غيتس والمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل ومستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دينيس روس .