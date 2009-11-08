محكمة إسرائيلية تحكم أسير من نابلس مؤبدين وثلاثين عاماً

فلسطين اليوم: نابلس

حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية بالسجن المؤبد مرتين, إضافة إلى 30 عاماً آخر بصورة متراكمة على الأسير رياض عرفات من نابلس, بعد أن أدانته بالتخطيط لعملية إطلاق النار قرب مفرق "تابواح" جنوبي نابلس, قبل حوالي 4 سنوات وبالمشاركة فيه.

وقالت الاذاعة الاسرائيلية التي أوردت النبأ أنه قتل في هذه العملية ضابط وجندي, وأصيب جنديان آخران بجروح متوسطة. وقد جنّد الأسير ابني عمه لغرض لتنفيذ العملية، ونقلهما بسيارته, وهما يرتديان زياً عسكرياً إسرائيلياً, وأبلغهم باقتراب سيارة عسكرية من المفرق حيث أشهر منفذوا العملية إشارة قف إلى السيارة ثم أطلقوا النار باتجاهها.

وقال قاضي المحكمة في حيثيات قراره:" إن عرفات مسؤول عن قتل الضابط والجندي وإصابة الآخرين, ويجب إبعاده إلى الأبد عن أي مجتمع إنساني. ولا تزال محاكمة ابني عمه مستمرة".