حسنى عبد ربه يغيب عن مواجهة مصر أمام الجزائر

القاهرة/ علم موقع أخبارك دوت نت أن مشاركة اللاعب حسني عبد ربه نجم خط وسط المنتخب المصري في مباراة الجزائر التي ستقام يوم 14 نوفمبر الجاري في إطار الجولة الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم باتت شبه مستحيلة.

أكد مصدر مسئول بالجهاز الفني لمنتخب مصر في تصريح خاص لموقع أخبارك دوت نت أنه تم تشخيص إصابة اللاعب خطأ حيث كان يعتقد أنها التواء في مفصل القدم فقط، ولكن تبين منذ ساعات أن الإصابة عبارة عن تمزق في أربطة الأنكل مما يعنى عدم لحاق ابن الإسماعيلية بمواجهة الخضر بعد أقل من أسبوع بنسبة 95%.

ورفض الجهاز الطبي للمنتخب فكرة حقن اللاعب بالكورتيزون حرصاً على سلامة اللاعب التي يضعها الجهاز الفني في المقام الأول.

وأوضح المصدر أن هذه الإصابة تحتاج 20 يوما راحة على الأقل، مما يشكل صدمة كبيرة للجهاز الفني المصري بقيادة الكابتن حسن شحاتة والذي يعتمد بشكل كبير في خطته على عبد ربه والذي يعتبر من الأعمدة الأساسية للمنتخب الوطني لما يمتلكه من مهارات فنيو وبدنية عالية.