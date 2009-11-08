الأردن استورد 2768 طنا من الخضار والفاكهة الإسرائيلية خلال 9 أشهر

فلسطين اليوم-وكالات

كشفت بيانات رسمية ان الاردن استورد من اسرائيل نحو 1775 طناً من الخضار و993 طناً من الفاكهه ، الى جانب كميات متفاوتة من نحو 60 صنفاً من المنتجات الزراعية خلال الاشهر التسعة الاولى من هذا العام.

واظهرت بيانات لوزارة الزراعة الاردنية نحو 14 صنفاً من الخضار تستورد بكميات متفاوتة من اسرائيل الى جانب 8 اصناف من الفاكهه ، ونحو 60 صنفاً من المواد الاخرى.

كما أظهرت البيانات استيراد 171 طناً من البطاطا و1537 طناً من الجزر و67 طناً من الفلفل الحلو و 49 طناً من الافاكادو و 6ر25 طناً من الشمام و 367 طناً من الكاكا و551 طناً من المانجو خلال الاشهر التسعة الاولى من هذا العام.

واظهرت البيانات استيراد كميات من الهليون والبصل الناشف والبطاطا والخس والفجل والزعتر والذرة والريحان وبطاطس التقاوي والعنب والكيوي والموز