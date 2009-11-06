وفاة طفل في حادثة دهس في نابلس

فلسطين اليوم – نابلس

توفي الطفل أحمد يوسف حفناوي (13 عاما) اثر حادث دهس في نابلس من قبل مركبة خصوصية.

وقال المكتب الإعلامي للشرطة الفلسطينية حول تفاصيل الحادث: 'تبين أن حادث الدهس وقع اثر صدم مركبة من نوع اوبل استرى تحمل لوحة أرقام فلسطينية خصوصية، الطفل حفناوي في شارع السكة، مما أدى إلى إصابته إصابة خطرة نقل على أثرها للمستشفى حيث فارق الحياة.

وأشار المكتب الإعلامي الى انه ومنذ بداية العام وحتى اليوم توفي 114 شخصا في حوادث سير منهم 41 طفلا.

وأهاب نائب مدير شرطة محافظة نابلس المقدم احمد أبو الرب بالمواطنين ضرورة الانتباه أثناء قطع الشارع والالتزام بقواعد ألسلامه المرورية.