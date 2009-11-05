نتنياهو: شحنة الأسلحة اشتملت على صواريخ تستهدف قتل المزيد من الإسرائيليين

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

أشاد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بقوات جيش الاحتلال وأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية لنجاحها في اعتراض السفينة التجارية في البحر الأبيض المتوسط الليلة قبل الماضية والتي كانت محملة بكميات هائلة من الأسلحة.

وأشار نتنياهو خلا مؤتمر صحفي عقده في تل أبيب عصر اليوم إلى أن هذه الشحنة من الأسلحة اشتملت بشكل خاص على صواريخ تستهدف ضرب السكان في إسرائيل وقتل اكبر عدد ممكن منهم مما يشكل جريمة حرب يتعين على الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عقد جلسة خاصة لإدانتها.

وأضاف نتنياهو أن الجمعية العامة اختارت بدلا من ذلك أن تدين إسرائيل وجيش الاحتلال غير أن هذا الأمر لن يردع تل أبيب عن مواصلة العمل من أجل حماية سكانها، حسب قوله.