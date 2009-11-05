موظفو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في غزة والضفة يعتصمون للمطالبة بحقوقهم

فلسطين اليوم-غزة

نظم موظفو وكالة الغوث للاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية اليوم الخميس ، فعاليات احتجاجية في مدارس الوكالة مطالبين بحقوقهم، ومستحقاتهم المالية ومدخراتهم التي يستحقونها.

وقال الأستاذ سهيل الهندي، رئيس نقابة معلمي وكالة الغوث للاجئين، إننا نجتمع اليوم في الضفة وغزة مطالبين بحقوقنا العادلة، وإن هذا التجمع حق مكتسب ولا نستجدي أحد، فنحن نطالب بحقوقنا المشروعة ، وهذا الفعاليات جاءت لتعبر عن آلامنا ومعاناتنا.

وأضاف الهندي أن الأهداف من وراء هذه الاعتصام، هو مطالبة الوكالة بالوفاء بوعودها والمطالبة بزيادة رواتب الموظفين، حيث لم يحصل خلال الثلاث سنوات الماضية أي زيادة على رواتب الموظفين، رغم انخفاض القيمة الشرائية للدولار، وأيضا نحن اليوم نطالب الوكالة بزيادة مدخرات الموظفين وطالبنا بذلك المفوض العام، وأن هناك 15% خسائر على أموال الموظفين.

وختم الهندي قوله أننا سنستمر في المطالبة بحقوقنا، ونقول للوكالة بأن باب الحوار مفتوح، لنصل إلى الحلول الوسط لنخفف من هذا العناء.