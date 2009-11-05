استصدار أوامر بإلغاء قرارات هدم 17 شقة سكنية في القدس

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أعلن مكتب عضو المجلس الثوري لحركة فتح حاتم عبد القادر أنه تم، الليلة استصدار أوامر قضائية لإلغاء قرارات هدم 17 شقة سكنية كانت مهددة بالهدم خلال الأيام القادمة في عدة أحياء من مدينة القدس.

وقال المكتب، في بيان له الليلة الماضية ، بأن أوامر إلغاء الهدم شملت بناية مكونة من ثماني شقق سكنية تعود للمواطن إبراهيم عبوشي وتقع بالقرب من مشروع الزهراء بحي بيت حنينا ويقطنها نحو ستين مواطنا.

كما شملت قرارات إلغاء الهدم بناية مكونة من أربع شقق سكنية تعود للمواطنة ثريا أبو سنينة في حي جبل المكبر جنوب القدس، وتم تحويل أمر الهدم إلى مخالفة مالية، وشملت أوامر الإلغاء ثلاث شقق سكنية في حي جبل المكبر تعود للمواطنة حليمة مشاهرة، وتم إلغاء أمر هدم شقتين سكنيتين تعودان للمواطن محمد أبو سنينة في حي بيت حنينا.

من جهته، قال عبد القادر إنه تم استصدار هذه الأوامر من محكمة الشؤون المحلية في محكمة الاحتلال من خلال المحامي حسين غنايم.

وأضاف أن أوامر إلغاء الهدم تمكن أصحاب الشقق بالتوجه للجان المحلية في بلدية الاحتلال من أجل الحصول على تراخيص.