معطيات: 70 % من المسنين في إسرائيل يواجهون صعوبات مالية

فلسطين اليوم- وكالات

كشفت معطيات رسمية النقاب عن أن أكثر من سبعين في المائة من المسنين في إسرائيل يواجهون الفقر وصعوبات مالية كبيرة.

وقالت نائب وزير شؤون المتقاعدين ليئا نيس "إن أوضاع المسنين في إسرائيل أسوأ مما جاء في التقرير حول مظاهر الفقر في البلاد الذي نشر قبل يومين".

وأوضحت، خلال نقاش أجرته لجنة العمل والرفاه الاجتماعي التابعة للكنيست (البرلمان)، أن المعطيات المتوفرة لدى الوزارة المعنية بشؤون المتقاعدين "تدل على أن حوالي سبعين في المائة من المسنين يواجهون صعوبات مالية"، كما قالت.

يذكر أن تقريراً نشرته "مؤسسة التأمين" الإسرائيلية أفاد بأن حوالي سبعمائة وأربعة وثمانين ألف ولد عاشوا خلال العام الماضي في عائلات فقيرة، مشيراً إلى زيادة خطورة الفقر لدى العائلات التي تم وصفها في الماضي بأنها فقيرة.

من جانبه؛ أشار وزير "الرفاه الاجتماعي" في الحكومة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ، إلى أن "هذه هي المرة الأولى منذ خمس سنوات التي لا يرتفع فيها مستوى معيشة مواطني إسرائيل. كما انخفض الدخل الفردي بنسبة ستة أعشار في المائة بعد أن سجل في الماضي ارتفاعاً سنوياً بنسبة تتراوح بين ثلاثة وأربعة بالمائة"، كما قال.