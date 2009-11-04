الإعلام بغزة تهنئ الصحفي طلال أبو رحمة بمناسبة فوزه بجائزة مارتن أدلر

فلسطين اليوم- غزة

زار وفد من وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الصحفي طلال أبو رحمة مراسل قناة CNN ومدير إذاعة المنار لتهنئته بمناسبة فوزه بجائزة "مارتن أدلر" المتخصصة في تغطية الحروب.

وضم الوفد كل من غسان رضوان مدير عام المطبوعات والنشر في الوزارة وإسماعيل الثوابتة مدير دائرة الإصدارات والنشرات ومحمد حبيب مدير دائرة العلاقات العامة ومحمود الفرا من دائرة المطبوعات.

وقدمت الوزارة التهاني إلى الصحفي أبو رحمة وأشادت بجهوده في نشر الصورة الصحفية المؤثرة، معتبرة استمرار حصول الصحفيين الفلسطينيين على جوائز عالمية؛ إضافة نوعية في سجلات البطولة الإعلامية.

وعبرت الوزارة خلال زيارتها للصحفي أبو رحمة عن سعادتها الكبيرة بفوزه بجائزة "مارتن أدلر" المتخصصة في تغطية الحروب بالجائزة. مشيدة بدوره في نقل الصورة الصحفية الفلسطينية التي تظهر للعالم مدى المأساة التي يعيشها الفلسطينيون الذين ما زالوا يرزحون تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وكان الدكتور حسن أبو حشيش وكيل وزارة الإعلام المساعد ورئيس المكتب الإعلامي الحكومي قد طالب جمهور الإعلاميين الفلسطينيين بضرورة تسليط الضوء بشكل أكبر على معاناة غزة في ظل الحصار المشدَّد المفروض عليها.

وثمن في الوقت ذاته الدور الكبير الذي لعبه الصحفيون الفلسطينيون المبدعون، الذين تمكَّنوا من توصيل رسالة الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته الوطنية إلى العالم أجمع، والذين نقلوا تضحيات الشعب الفلسطيني الجسام والمأساة التي نتجت عن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.