أبو الغيط: نريد ضمانات لأية مفاوضات تعطي الفلسطينيين دولة

فلسطين اليوم: وكالات

قال وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط يوم الثلاثاء ان القاهرة تريد ضمانات بأن تؤمن أية مفاوضات فلسطينية اسرائيلية قيام دولة فلسطينية و لا تستخدم في إضاعة الوقت.

وقال ابو الغيط في مؤتمر صحفي بالقاهرة "نرغب في الحصول على ضمانات للفلسطينيين.. نعطيهم ما يؤمن لهم ان هذه المفاوضات لن تستخدم لإضاعة الوقت ولن تستخدم لتحقيق الأهداف الإسرائيلية ضدهم."

وقال ان مصر ترغب "في ضمانات تعطيهم الحق في دولة فلسطينية."

ومن المقرر ان تصل الى القاهرة في وقت لاحق يوم الثلاثاء وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون وتجتمع مع أبو الغيط ومع مدير المخابرات المصرية عمر سليمان قبل ان تجري محادثات يوم الاربعاء مع الرئيس حسني مبارك. ومن المُرجح ان تركز المحادثات على عملية السلام.

وقال ابو الغيط ردا على سؤال بشأن موقف كلينتون من استئناف المحادثات انه يأمل الحصول على توضيحات لوجهة نظر واشنطن.

وقال "ينبغي أن أنتظر لأرى رد فعل وزيرة الخارجية الامريكية عندما تصل الى القاهرة الليلة لانها قدمت توضيحات معينة الليلة الماضية. وعلينا أن نستمع لهذه التوضيحات منها بشكل مباشر..ثم نبحث القضية بعد ذلك."