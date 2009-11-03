غزة: زيادة كمية السلع الواردة عبر المعابر بنسبة 15% خلال الشهر الماضي

فلسطين اليوم-غزة

شهدت كمية السلع الواردة إلى القطاع خلال شهر تشرين الأول الماضي زيادة بنسبة 15% مقارنة مع كمية السلع والبضائع الواردة إلى القطاع خلال الشهر الذي سبقه (أيلول).

وأشار محمد سكيك، مسؤول مشروع متابعة أداء المعابر الذي ينفذه مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" بتمويل من البنك الدولي، إلى أن عدد الشاحنات الواردة إلى القطاع عبر معبري كرم أبو سالم والمنطار "كارني" خلال الشهر الماضي بلغ نحو 2380 مقارنة مع 2046 شاحنة وردت عبر المعبرين المذكورين خلال الشهر الذي سبقه، ما شكل زيادة في كمية السلع بنسبة نحو 15%.

وأوضح سكيك في حديث لـ"الأيام" أن عدد الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم خلال الشهر الماضي بلغ 1784 شاحنة، فيما بلغ عدد الشاحنات الواردة عبر المعبر ذاته خلال الشهر الذي سبقه نحو 1430 شاحنة جلها محملة بالمواد الغذائية وما نسبته نحو 18% من المساعدات الإغاثية ونسبة محدودة من المستلزمات الزراعية.

وبين أن معبر كرم أبو سالم أغلق خلال الشهر الماضي أيام السبت والجمع فيما عمل باقي أيام الشهر، منوهاً إلى أنه إضافة إلى عدد شاحنات البضائع والسلع المذكورة تم عبر المعبر ذاته إدخال 213 طناً من غاز الطهي ونحو 5ر2 مليون لتر من السولار الصناعي اللازم لتشغيل محطة كهرباء غزة.

وحول أداء معبر المنطار المخصص فقط لإدخال الحبوب والأعلاف، فقد عمل المعبر خلال الشهر الماضي سبعة أيام فقط أدخل خلالها 597 شاحنة من الأعلاف والحبوب مقارنة مع 616 شاحنة أدخلت عبر المعبر ذاته خلال الشهر الذي سبقه.

ولفت سكيك إلى أن معبر الشجاعية "ناحل عوز" المخصص لتزويد القطاع بالوقود والغاز عمل خلال الشهر الماضي ستة أيام، أدخل خلالها 1527 طناً من الغاز مقارنة مع 2554 طناً خلال الشهر الذي سبقه، فيما بلغت كمية السولار الصناعي الواردة عبر المعبر ذاته 6ر5 مليون لتر مقارنة مع 7ر11 مليون لتر خلال شهر أيلول، الأمر الذي عكس طبيعة الإجراءات الإسرائيلية المعمول بها في معبر الشجاعية والهادفة إلى خفض عدد أيام العمل في هذا المعبر، مقابل تحويل عملية توريد الوقود إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم الذي شهد زيادة ملحوظة في كمية الوقود الواردة خلال الشهر الماضي.

إلى ذلك، لم تشهد حركة دخول السلع إلى القطاع زيادة تذكر في نوعية هذه السلع، إذ لم تتم إضافة أي أصناف جديدة إلى السلع المسموح بدخولها باستثناء سلعتين هما الشاي والبن، فيما من المفترض أن يتم اعتباراً من اليوم إدخال 7000 رأس من العجول وذلك بمعدل 300 رأس يومياً لتلبية احتياجات مواطني القطاع من اللحوم الحمراء مع اقتراب حلول عيد الأضحى.

وكان مدير عام المعابر نظمي مهنا، توقع في حديث لـ"الأيام" أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في كمية البضائع الواردة إلى القطاع عبر المعابر، نافياً في الوقت ذاته صحة الأنباء التي ترددت أخيراً حول إمكانية إغلاق معبر الشجاعية، إذ سيواصل هذا المعبر عمله في إدخال الوقود إلى جانب كميات الوقود التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم.