أبو شعر: حجاج غزة والبالغ عددهم 4500 حاج سيغادرون الخميس القادم

فلسطين اليوم – غزة

أعلن وزير الأوقاف والشئون الدينية في حكومة غزة الدكتور طالب أبو شعر أن وزارة الأوقاف أنهت منذ أيام كافة الترتيبات اللازمة للحج ، حيث وصل عدد الحجاج لهذا العام 4500 حاج ، مؤكدا أنه لا يوجد أي معيقات تعيق سفر الحجاج حيث سيغادرون أرض الوطن الخميس القادم الموافق 5/11/2009 بمشيئة الله ، وستنطلق رحلتهم الإيمانية من مطار العريش إلى مطار المدينة المنورة جوا إلى مكة المكرمة برا.

ولفت أبو شعر إلى أن الوزارة انتهت من اختيار بعثات الحج من الإداريين والوعاظ و الإعلاميين والأطباء الواصل والذي يصل عددهم إلى 240 مبعوثا ، مبينا أنه تم اختيارهم وفقا لمعايير خاصة تستند على الخبرة والكفاءة العالية في العمل الإداري والوظيفي.

ونوه إلى أن جميع الحجاج منذ يومين قاموا بتطعيم أنفسهم من مرض أنفلونزا الخنازير بالإضافة إلى أنه تم التنسيق مع الطب الوقائي في وزارة الصحة بشأن عقد دورات وندوات تثقيفية صحية حول معرفة هذا المرض ومخاطره وطرق الوقاية منه، مشددا على أهمية حضور هذه الندوات للحجاج و ضرورة إتباع التعليمات المطلوبة ، تحسبا من مخاطر العدوى وإصابتهم بالمرض.

وأبدى وزير الأوقاف تفاؤله على أن يكون فوج الحج لهذا العام فوج وفاق وإعادة اللحمة الفلسطينية من خلال هذا التوافق الديني.