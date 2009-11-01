فيل يقتل معاونا لـ BBC خلال رحلة استكشافية

فلسطين اليوم: وكالات

قتل رجل خلال رحلة استكشافية لبرنامج أطفال تابع لبي بي سي بعد أن هاجمه أحد الأفيال في تنزانيا.

فقد كان أنطون تيرنر، البالغ من العمر 38 عاما، يساعد في تصوير إحدى حلقات برنامج استكشافي للأطفال تابع لبي بي سي.

وكان البرنامج يسعى لاقتفاء أثر المستكشف ديفيد ليفينجستون في أفريقيا.

وقالت متحدثة بلسان بي بي سي "ما نفهمه حتى الآن هو أن أحد الأفيال هاجمه وأصابه بجراح أدت لوفاته".

وقد عالج أحد الأطباء تيرنر المصاب في مسرح الحادث، ولكن يبدو أن تيرنر قضى نحبه بعد وقت قصير من إصابته.

وأضافت المتحدثة "كان ثلاثة أطفال مع طاقم التصوير وقت الحادث، وهم جميعا بخير. إن سلامة الأطفال تبقى شغلنا الشاغل وقد تم نقل كافة الأطفال جوا خارج المنطقة".

وأضافت بالقول "نود أن نعرب عن حزننا العميق وتعاطفنا مع أسرة أنطون وأصدقائه، فقد كان أنطون خبيرا مخضرما في رحلات الاستكشاف وضابطا سابقا بالجيش وقد عمل من قبل مع بي بي سي".

"وكما هو الحال حينما يتعلق الأمر بحادث خطير فقد بدأ بالفعل تحقيق فوري ودقيق في ملابسات الحادث".